جومانا مراد لـ"الخليج 365": أرتدي من الموضة ما يناسبني ويسرا كتلة حب متحركة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعربت الفنانة جومانا مراد عن سعادتها على تكريمها مؤخرًا من مهرجان "ميدل إيست فاشون"، لافتة أنها مثل كل امرأة تحب الموضة وتتابع كل ما هو جديد في عالم الأزياء، لكنها في نفس الوقت تختار ما يناسبها.

وبسؤالها عن تعاونها مع الفنانة يسرا في مسلسل "خيانة عهد"، قالت في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "بعشق يسرا على المستوى الشخصي حبيبتي وأختي، ولما اشتغلت معاها حبيتها اكتر، إنسانة محبة تشع الحب حولها، كتلة حب متحركة ارتحت في الشغل معاها، وكان نفسي يبقى في أرشيفي اني اشتغلت معاها لأنها قامة كبيرة".

مسلسل "خيانة عهد" بطولة الفنانة يسرا، جومانا مراد، حلا شيحة، خالد سرحان، بيومي فؤاد، عبير صبري، تيام مصطفى قمر، هنادي مهنا، تأليف أمين جمال وأحمد عادل، إخراج سامح عبدالعزيز.