تراند اليوم : مالا تعرفه عن «لورديانة».. صاحبة الرقصة التي هزت مصر

وبالبحث عن هذه الفتاة التي سيطرت على اهتمام المصريين، تبين أنها راقصة برازيلية تقيم في مصر منذ عامين وتدعى "لورديانة" وتعمل في الفنادق والحفلات راقصة، حيث أدت الرقصة بعد أن أنهت جلسة عناية بشعرها وكانت سعيدة بالنتيجة.
يظهر في الحساب الشخصي للراقصة البرازيلية على إنستجرام، مقاطع لها وهي تعلم الفتيات الرقص، فهي تعطي كورسات للفتيات لتعليم فنون الرقص الشرقي ويشترك في تلك الدروس عدد كبير من الفتيات اللاتي ظهرن في الفيديو معها بملابس الرقص.
بخلاف الرقص، فإن لورديانة تعتز بوجودها في مصر، وزارت معالم سياحية واثرية في مصر ونشرتها على صفحتها كقلعة قايتباي.
جدير بالذكر أن لورديانة، احتفلت أمس بعد إنتشار الفيديو بوصول متابعيها على إنستجرام إلى 200 ألف متابع وكتبت: "شكرا على متابعتي ودعمي وأشعر بالفخر لوجودي معكم".