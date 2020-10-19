فيديو.. رامي صبري يطرح أغنية "مش مرتاحين" عبر "يوتيوب"

طرح الفنان رامي صبري، منذ دقائق أغنيته الجديدة "مش مرتاحين"،وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". الأغنية من كلمات وألحان:عزيز الشافعي، توزيع:تميم، ويقول مطلعها "متلخبطين و مفيش ثوابت الدنيا سابت إيدها أعصابنا سابت الدنيا سابت إيدها أعصابنا سابت مش مرتاحين و خلاص تعبنا يا زمن راعبنا إنطق عرفنا عيبنا.. يا زمن راعبنا عرفنا عيبنا. و قولولنا ليه .. ليه الغيامة ضلتنا ياما". خلاص تعبنا يا زمن راعبنا إنطق عرفنا عيبنا.. يا زمن راعبنا عرفنا عيبنا. و قولولنا ليه .. ليه الغيامة ضلتنا ياما". اقرأ أيضاً..تفاصيل أغنية "مش مرتاحين" لرامي صبري مسلسل "طلقتك نفسي"، من بطولة أحمد عصام و هاجر أحمد و أحمد شامي و ميدو عادل و نانسي صلاحو محمد مهران و كارولين عزمي ، ومجموعة من ضيوف الشرف بيومي فؤاد و نهال عنبر و عايدة رياض ، من تأليف أحمد عصام، و إخراج محمد النقلي، وسيتم عرض أولى حلقاته الليلة على قناة النهار في تمام الساعة الـ 9 مساءً. عصام و هاجر أحمد و أحمد شامي و ميدو عادل و نانسي صلاحو محمد مهران و كارولين عزمي ، ومجموعة من ضيوف الشرف بيومي فؤاد و نهال عنبر و عايدة رياض ، من تأليف أحمد عصام، و إخراج محمد النقلي، وسيتم عرض أولى حلقاته الليلة على قناة النهار في تمام الساعة الـ 9 مساءً.

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