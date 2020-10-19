صور.. يسرا من بطولة مصر الدولية للإسكواش

نشرت الفنانة يسرا، مجموعة صور من حضوها بطولة مصر الدولية للإسكواش، وذلك عبر حسابها الرسمي عل موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وعلقت يسرا على الصور قائلة:"من حضوري للمباراة النهائية لبطولة مصر الدولية للإسكواش تحت سفح الأهرامات، ألف مبروك للفائزين ومبروك لصديقي عمر منسي على التنظيم الرائع.. فخورة بيكم جدا". حضوري للمباراة النهائية لبطولة مصر الدولية للإسكواش تحت سفح الأهرامات، ألف مبروك للفائزين ومبروك لصديقي عمر منسي على التنظيم الرائع.. فخورة بيكم جدا". يذكر ان يسرا قد شاركت مؤخراً في فيلم "صاحب المقام"، والذي عرض عبر أحد التطبيقات الترفيهية الشهيرة، من بطولة"آسر ياسين، بيومي فؤاد، أمينة خليل"، تأليف:إبراهيم عيسي، إخراج:ماندو العدل. Advertisements

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