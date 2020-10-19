غدًا.. فريق "تالنت كيدز" يُحيي حفلًا في ساقية الصاوي

تستضيف ساقية عبدالمنعم الصاوي حفلًا غنائيًّا جديدًا لفريق "تالنت كيدز"، وذلك غدًا الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بمسرح النهر.

تم إنشاء فرقة Talent Kids فى شهر أبريل 2016 على يد إسلام جاد، عازف الكمان بدار الأوبرا

المصرية، بفرقة الموسيقى العربية، وأيضًا معد فى البرامج الغنائية والمواهب MBC Group فى لبنان، ومايسترو فرقة the voice kids بدار الأوبرا.

تتكون الفرقة من 6 إلى 10 عازفين و14 مطربًا،

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وقامت الفرقة بإحياء أكثر من حفلة بالنادى العام لضباط الشرطة وجامعتى الزقازيق وعين شمس.

جدير بالذكر أن الساقية كانت أعلنت عن استقبال زوارها يونيو الماضي، بنسبة الـ25% مع الالتزام بقواعد التباعد والصحة والسلامة وعدم دخول أى زائر من دون كمامة، وذلك بعد قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بإعادة فتح المنشآت الثقافية.