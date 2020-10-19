نشرت الفنانة أحلام، صورة برفقة زوجها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
تضمنت الصور رسالة مؤثرة من أحلام لزوجها مبارك الهاجري في مرضه، حيث علقت قائلة:"يالومي فيك ياابو محمدالغالي حبيبي ألف سلامة عليك، وماتشوف شر وجعل ماشاك تكفير يارب، ويارب تطلع من المستشفى عن قريب وسامحني إني بعيدة عنك، وممااقدر اجي عندك واشيلك مثل ماانت دايم شايلني، لاخلاني منك، أبوي وحبيبي وصديقي واخوي وقطعة من قلبي".
يذكر ان أحلام قد شاركت مؤخراً في فعاليات اليوم الوطني السعودي، خلال سبتمبر الماضي، بحفل غنائي "أون لاين"، والذي حقق نسبة مشاهدة عالية عبر إحدى التطبيقات الترفيهية الشهيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد دخوله إلى المستشفى .. أحلام لزوجها : سامحني إني بعيدة عنك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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