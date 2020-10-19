يحيي فريق بغدادى بيج باند بقيادة المايسترو الدكتور مجدى بغدادى حفلًا مميزًا، فى الثامنة مساء الجمعة 23 أكتوبر على المسرح الصغير.
يقول الدكتور مجدى بغدادى أن الحفل يتضمن عدد من المفاجآت الفنية والتى تقدم لأول مرة هى أداء عدد من أعمال الجاز العالمية منها بنت من أينانيما، الأفضل هذه الليلة والحب إلى جانب مشاركة عارضان كوبيان يقدمان تابلوهات راقصة تتناغم مع بعض الأعمال الغنائية التى يتضمنها البرنامج، وأضاف أنه كالعادة يتيح الفريق الفرصة للمواهب الواعدة حيث يشارك عازف الترومبيت الشاب
يذكر أن الدكتور مجدي بغدادي تخرج فى كونسرفتوار القاهرة عام 1982 وحصل على دبلوم العزف على آلة الترومبيت بدرجة امتياز ودرجة الدكتوراه من المدرسة العليا للموسيقى والإنتاج الفنى بألمانيا ومنذ عام 1990 يعمل أستاذًا لهذه الالة بكونسرفتوار القاهرة، شغل منصب عازف الترومبيت الأول بأوركسترا القاهرة السيمفونى ما بين عامى 1983 - 1997 وقائد أوركسترا آلات النفخ والإيقاع بالكونسرفتوار بين عامى 1997 - 2003، أسس فرقته بغدادي باند عام 1996 وتعد أول فرقة مصرية تخصصت فى تقديم الموسيقى الغربية لفرقة البيج باند وتضم مجموعة من أمهر العازفين المصريين، شغل عدة مناصب بالمعهد العالى للكونسيرفتوار بأكاديمية الفنون كما شغل منصب رئيس البيت الفنى للموسيقى والاوبرا والباليه.
كانت هذه تفاصيل خبر مفاجآت فنية لبغدادى بيج باند على المسرح الصغير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.