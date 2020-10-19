مفاجآت فنية لبغدادى بيج باند على المسرح الصغير

يحيي فريق بغدادى بيج باند بقيادة المايسترو الدكتور مجدى بغدادى حفلًا مميزًا، فى الثامنة مساء الجمعة 23 أكتوبر على المسرح الصغير.

يقول الدكتور مجدى بغدادى أن الحفل يتضمن عدد من المفاجآت الفنية والتى تقدم لأول مرة هى أداء عدد من أعمال الجاز العالمية منها بنت من أينانيما، الأفضل هذه الليلة والحب إلى جانب مشاركة عارضان كوبيان يقدمان تابلوهات راقصة تتناغم مع بعض الأعمال الغنائية التى يتضمنها البرنامج، وأضاف أنه كالعادة يتيح الفريق الفرصة للمواهب الواعدة حيث يشارك عازف الترومبيت الشاب

على مجدى بالغناء إلى جانب موهبة أخرى يتم الإعلان عنها خلال الحفل، وأشار أن البرنامج يتضمن مجموعة من أشهر مؤلفات الجاز ومختارات من الحان الموسيقى العربية التى أعيد صياغتها فى قالب موسيقى الجاز منها (برازيل، مزاج جيد، موجة، أبريل في باريس، كرنفال لوس ريوس، مامبو جامبو، شييء صغير مجنون يدعي الحب، نيويورك نيويورك، رقصة القمر، حلق بى إلى القمر، غنى غنى، أهل المحبة).يذكر أن‪ ‬الدكتور مجدي بغدادي تخرج فى كونسرفتوار القاهرة عام 1982 وحصل على دبلوم العزف على آلة الترومبيت بدرجة امتياز ودرجة الدكتوراه من المدرسة العليا للموسيقى والإنتاج الفنى بألمانيا ومنذ عام 1990 يعمل أستاذًا لهذه الالة بكونسرفتوار القاهرة، شغل منصب عازف الترومبيت الأول بأوركسترا القاهرة السيمفونى ما بين عامى 1983 - 1997 وقائد أوركسترا آلات النفخ والإيقاع بالكونسرفتوار بين عامى 1997 - 2003، أسس فرقته بغدادي باند عام 1996 وتعد أول فرقة مصرية تخصصت فى تقديم الموسيقى الغربية لفرقة البيج باند وتضم مجموعة من أمهر العازفين المصريين، شغل عدة مناصب بالمعهد العالى للكونسيرفتوار بأكاديمية الفنون كما شغل منصب رئيس البيت الفنى للموسيقى والاوبرا والباليه.