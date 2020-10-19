تفاصيل أغنية "مش مرتاحين" لرامي صبري

أعلن الفنان رامي صبري، عن أحدث أعماله الغنائية "مش مرتاحين"، وذلك خلال الأيام القليلة الماضية عبر مختلف حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي.
الأغنية من كلمات وألحان:عزيز الشافعي، توزيع:تميم، ويعتبر التعاون الثاني بين صبري والشافعي خلال هذا العام، بعد النجاح الكبير لأغنية "حياتي مش تمام"، التي تم طرحها في فبراير الماضي.
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أغنية "مش مرتاحين" سيتم طرحها كـ تتر غنائي لمسلسل "طلقتك نفسي"، والذي سيتم عرضه خلال أكتوبر الجاري، وهو التتر الثاني لرامي خلال عام 2020، بعد غنائه لتتر "غريب الحب"، للمسلسلالرمضاني "فرصة تانية"، والذي حقق صدى استماعي كبير ، من كلمات:تامر حسين، ألحان:مدين، توزيع:نادر حمدي.
مسلسل "طلقتك نفسي"، من بطولة أحمد عصام و هاجر أحمد و أحمد شامي و ميدو عادل و نانسي صلاحو محمد مهران و كارولين عزمي ، ومجموعة من ضيوف الشرف بيومي فؤاد و نهال عنبر و عايدة رياض ، من تأليف أحمد عصام، و إخراج محمد النقلي.
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