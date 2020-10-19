في يومها الثالث.. "مابطلناش إحساس" لتامر حسني تجتاز 8 مليون مشاهدة

حققت أغنية "مابطلناش إحساس"، للفنان تامر حسني، أكثر من 8 مليون مشاهدة، وذلك خلال 3 أيام من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات:محمد القاياتي، ألحان:محمد حمزة، توزيع:أمين نبيل، وحصلت على المركز الخامس في قائمة لأكثر مشاهدة عبر "يوتيوب" ويقول مطلعها "كِبرنا وعقلنا، مبقاش

كلامهم، يشغلنا ولا بنهتم نعرف ناس

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بتهِملنا، كِبرنا وفهمنا، عرفنا إن الوجع أوقات بيجي ويمشي بس عشان يعلمنا بطلنا نقيس مقامتنا بعيون الناس، مش كُل الناس بتشوف ولا كُل الناس تتقاس بطلنا نحب زيادة مبطلناش احساس بطلنا نقيس مقامتنا بعيون الناس، مش كُل الناس بتشوف ولا كُل الناس تتقاس".

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تعتبر "مابطلناش إحساس"، هي أول أغنيات ألبوم تامر الجديد "خليك فولاذي" ، المفترض طرحه خلال الأيام القليلة الماضية.

يذكر ان تامر قد طرح مؤخراً، كليب أغنية "اختراع"، بمشاركة الفنان محمود العسيلي، وحقق أكثر من 24 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، الأغنية من كلمات:أحمد حست راؤول، ألحان:أحمد زعيم، توزيع:وسام عبد المنعم.