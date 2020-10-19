وجبات بمذاق السفر لمن افتقدوا الطعم الفاخر على علو آلاف الأمتار

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شركة طيران تعتزم تقديم وجبات السفر في المطاعم
تسبب تفشي فيروس كورونا ،افي شلل الرحلات الجوية ، وإبقاء أسطول الطائرات على الأرض .
بعد تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، وتراجع عدد المسافرين حول العالم، بدأت شركة الطيران الفنلندية بيع وجبات جاهزة مستوحاة من تلك التي تقدمها على متن طائرتها في درجة رواد الأعمال، في مطاعم ومحلات البقالة.
واعتبرت شركة طيران “Finnair”، أنّ المسافرين افتقدوا للطعم الفاخر على علو آلاف الأمتار في الجو، فقررت جلب مذاق السفر إلى الأرض، بحسب ما ذكره موقع “سي.ان.ان”.
وفي الأسابيع المقبلة، وعند التوجه إلى “K-Citymarket” في حي تاميستو، سيتمكن الأشخاص من شراء كرات اللحم، وغيرها من الوجبات التي تقدم على متن رحلات الشركة.
وقالت مسؤولة في الشركة تدعى ماريكا نيمينين، إنّ المبادرة تهدف إلى إشباع شهية الفنلنديين الذين اشتاقوا لوجبات الشركة على متن الطائرات، فضلاً عن إعادة بعض الموظفين إلى عملهم، بعد توقيف قسم كبير منهم.
وأشارت نيمينين إلى أنّه تم إعادة توظيف 10 من الذين كانوا يعملون في مطبخ شركة الطيران.
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