شنب محمد هنيدي في الطفولة يثير سخرية مواقع التواصل الاجتماعي.. شاهد

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رنا صلاح الدين - يحرص النجم محمد هنيدي، على التفاعل مع جمهوره بشكل دائم عبر صفاته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.
وشارك هنيدي جمهوره بصورة سخر فيها من نفسه، حيث ظهر في مرحلة الطفولة وهو بشارب أثار سخرية مواقع التواصل الاجتماعي.
محمد هنيدي
وتفاعل العديد من متابعيه على الصورة التي نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، حيث جاءت تعليقاتهم:"رجل من يومك، رئيس عصابة، راجل منذ طفولتك، الطفل الكبير العملاق الصغير".
على صعيد آخر انتهى النجم محمد هنيدي، من تصوير فيلمه الجديد "النمس والإنس"، الذي يضم كل من الفنانة منة شلبي وصابرين، عمرو عبد الجليل، ومحمود حافظ، ويتولى إخراجه شريف عرفة.
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