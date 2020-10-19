بالصور.. يسرا تحضر بطولة مصر الدولية للإسكواش: فخورة بيكم

رنا صلاح الدين - حرصت الفنانة المصرية يسرا على حضور بطولة مصر الدولية للإسكواش، والذي نظمه صديقها عمرو منسي.

يسرا

يسرا نشت مجموعة صور لها خلال حضورها البطولة، وذلك على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، وعلقت قائلة: "من حضوري للمباراة النهائية لبطولة مصر الدولية للإسكواش تحت سفح الأهرامات".

يسرا

الفنانة المصرية أضافت: "ألف مبروك للفائزين ومبروك لصديقي عمر منسي على التنظيم الرائع.. فخورة بيكم جدا".

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يسرا

وكانت الفنانة المصرية يسرا قد نعت مؤخرا الفنان الراحل محمود ياسين، والذي توفي عن عمر يناهز 79 عام.

يسرا نشرت صورة لمحمود ياسين، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، وعلقت قائلة: "رحلت يا من تبقى لنا من الزمن الجميل.. رحل عنا الأستاذ والأخ والصديق العزيز.. مع السلامة وسلامي لكل الأحباب".

وأضافت: "كنت وستبقى قيمة وقامة ورمز فني لا يعوض.. ربنا يصبرنا جميعا على فراقك.. اللهم تغمده برحمتك وأرزقه الفردوس الأعلى.. خالص عزائي لكل أفراد العائلة وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان. #محمود_يس".