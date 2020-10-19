أحلام تكشف عن مرض زوجها: سامحني أني ما اقدر أجي وأشيلك مثل ما أنت دايما شايلني

رنا صلاح الدين - كشفت الفنانة الإماراتية أحلام عن تعرض زوجها بطل الراليات القطري مبارك الهاجري لأزمة صحية شديدة نقل على إثرها إلى المستشفى.

أحلام نشرت صورة جمعتها بزوجها، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، وعلقت قائلة: "يا لومي فيك يا بومحمد الغالي حبيبي الف سلامه عليك وما تشوف شر وجعل ما جاك تكفير يارب".

وأضافت: "ويارب تطلع من المستشفى قريب وسامحني وحللني اني بعيده عنك وما اقدر اجي عندك واشيلك مثل ما انت دايم شايلني لا خلاني الله منك ابوي و حبيبي وصديقي واخوي وقطعه من قلبي".

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وكانت الفنانة الإماراتية أحلام قد علقت مؤخرا على لقاح كوفيد 19، بعدما قررت الإمارات العربية المتحدة استعماله.

وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: "مساء الخير، اليوم هو اليوم الثالث من التطعيم اللي أخذته لكوفيد 19 الحمد لله كل شي ممتاز وأنا مرتاحه جداً".

وتابعت: "ثقتي في بلادي إنها صاحبة الريادة دائماً، أسال الله أن ينفع به الإنسانية جميعاً، والحمد لله على نعمة الإمارات".