رنا صلاح الدين - خضعت الفنانة سمية الخشاب، لجلسة تصوير جديدة، استطاعت أن تجذب بها الأنظار. وظهرت سمية، في الفوتوسيشن التي نشرته عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، مرتدية فستانًا قصير مكشوفًا، شفافًا من ناحية البطن، مع تسريحة شعر بسيطة كي تبرز جمال وجهها. سمية الخشاب سمية الخشاب Advertisements وحازت الصور إعجاب الكثيرمن متابعيها ومحبيها، حيث جاءت تعليقاتهم:" ماشاء الله تبارك الله، ايه الجمال والأناقة دي". من ناحية أخرى اعتذرت سمية الخشاب عن مشاركة الفنان المصري أحمد آدم بطولة فيلمه الجديد "صابر وراضي" خوفاً من اصابتها بفيروس كورونا، لتحل النجمة اللبنانية رزان مغربي بديلة لها. يُذكر أن آخر أعمال سمية الخشاب كان كليب أغنية "عربيّة أنا" كلمات محمد حسن وهشام صادق وتوزيع محمود الشاعري، وألحان سمية، وقد مّ تصوير الكليب تحت إدارة المخرجة اللبنانية رندلى قديح، وهو ‏التعاون ‏الثانى بينهما بعد كليب "يا مسكين".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور.. سمية الخشاب تجذب الأنظار بالفستان المكشوف في أحدث جلسة تصوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.