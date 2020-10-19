نيللي كريم ليست الوحيدة.. 5 فنانات تعرضن للخيانة وسمية الألفي تسجل أغرب رد فعل

رنا صلاح الدين - أثارت النجمة نيللي كريم، حالة من الجدل خلال حلولها ضيفة في برنامج " السيرة"، التي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني، بعد حديثها عن تعرضها للخيانة من قبل أزواجها السابقين.

وعندما سألتها الكيلاني هل الطلاق بسبب الخيانة؟، ردت نيللي قائلة: أكيد حصل خيانة، بس الجواز مراحل وبقعد استحمل كتير وبعد كدة أقول كفاية والطلاق بسبب اختلاف في وجهات النظر".

وبهذا التصريح لم تكن الفنانة نيللي كريم، هي الوحيدة التي كشفت عن تعرضها للخيانة، بل سبقهن فنانات.

.. ويرصد "الخليج 365" في السطور الآتية نجمات تعرضن للخيانة..

دينا الشربيني

كشفت الفنانة دينا الشربيني، عن تعرضها من قبل للخيانة من احدي صديقاتها المقربة، معبرة عن استياءها الشديد، خاصة أنها تتوقع خيانة الرجل إنما المرأة وبالإضافة إلى أعز صديقاتها فهو ما جعلها تدخل في صدمة.

وقالت دينا، في احدى لقاءتها التليفزيونية:"من اكتر الحاجات اللي في حياتي وجعتني، في الأول مكنتش مصدقة بس اتأكدت لما شوفتهم مع بعض ، وشعوري كان وحش جدا، وروحت البيت متكلمتش.. بعد كدة اتأكدت واتضايقت منها أكتر منه لأن دي حاجة مش صح أنها تحصل".

واضافت:"كنت بتكلم معاها وبحكي بعشم هو بيحب ايه وبيكره إيه، وكلمتني بعدها بسنتين وهو حاول يرجعلي وقالي غلطة وأنا أسف".

بوسي

انضمت المطربة بوسي، إلى الفنانات اللاتي تعرضن للخيانة كذلك من صديقة مقربة لها واصفة إياها بـ"الزميلة".

وروت أنها اكتشفت خيانة زوجها مع صديقتها بعد أن زادت الشكوك في تصرفات الأول ورؤيتها رسائل على هاتفه.

وقالت بوسي، في لقاء تليفزيوني مع الفنان أمير كرارة:"راقبت جوزي وخليت تاكسي مشي وراه وطلعت البيت عندها بعد المراقبة وعملت مشكلة كبيرة وضربته".

ندى بسيوني

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وبسؤال الفنانة ندى بسيوني في لقاء تليفزيوني لها حول اذا كانت تعرضت للخيانة أم لا من زوجها، ردت ضاحكة:"مين فينا ماتخنش، طبعا اتخانت وحد قالي وكمان بالتليفون وشفته، وسامحت لفترة".

واضافت بسيوني:"اللي بيعمل كدة مينفعش يتسامح لأنه هيرجع تاني ، وانا سامحته في البداية بس كمل في الموضوع".

سمية الألفي

في مقابلة مع الإعلامي عمرو الليثي، كشفت الفنانة سمية الألفي، عن خيان النجم الراحل فاروق الفيشاوي المتعددة.

وقالت سمية:"فاروق مغامراته كتير، وزعل ان أنا سألته سؤال ناقصني ايه بتدور عليه عند الست التانية"؟

واضافت الألفي:"الخيانة الجسدية بالنسبة ليا مكنتش بعتبرها خيانة ولو في يوم حسيت أنه خاني بمشاعره وحب غيري دي اللي كانت هتبقى مالهاش حل".

وتابعت:"كنت بعرف انه بيخوني وساكتة بس استحملت عشان بحبه، وعمري ما واجهته بالخيانة ومقدرش اعمل كدة فيه وفي نفسي، ولو شفته بعيني هعمل نفسي مش شايفة".

واختتمت حديثها قائلة:"في ناس كانت بتشوفوا وبتقولي.. بس أنا اللي يهمني فاروق"، لتدخل في نوبة بكاء على الهواء.

غادة عبد الرازق

أكدت النجمة غادة عبد الرازق، أنها تعرضت من قبل للخيانة من زوجها السابق محمد فودة.

وقالت غادة، في إحدى اللقاءات التليفزيونية:"كانت مرة واقفشته وممكن كان يكون سوء تفاهم، بس كان في موقف، وبعدها اتصالحنا وبقينا كويسين، ودايما اعذارهم اي كلام"، مختتمة حديثها:"مفيش راجل مش بيخون".