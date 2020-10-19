أحمد السعدني عن أغنية "مبطلناش إحساس": تمثلنى قوى.. وتامر حسني: انشف يا صاحبى

رنا صلاح الدين - عبر الفنان المصري أحمد السعدنى عن إعجابه الشديد بأغنية تامر حسني الجديدة "مبطلناش إحساس"، التى طرحها منذ أيام قليلة.

السعدنى وجه رسالة لتامر حسني، على خاصية "ستوي" بموقع "انستجرام": "تمثلنى قوى والكلام حلو قوى بس متأكد من حتة مبطلناش إحساس دى".

تامر حسني رد على كلام السعدني، بقوله: "مش احنا يا صاحبى اللى نبطل نحس احنا ممكن نزعل جامد فترة كبيرة بس لا يمكن منحسش انشف يا صاحبى".

احمد السعدني وتامر حسني

وكان الفنان المصري تامر حسني قد عبر مؤخرا عن سعادته الشديدة بالنجاح الكبير الذي حققته اغنية "مبطلناش إحساس"، وذلك بعد يوم واحد فقط من طرحها.

Advertisements

تامر كشف أن الأغنية حققت 4 مليون مشاهدة خلال يوم واحد، وعلق قائلا: "فخور إني غنيت من قلبي موضوع مهم و انتوا صنفتوه إنه راقي و بيعبر عنكم فخور إنه محتوى صوتي فقط يعني مش كليب و يحقق ٤ مليون مشاهده في يوم واحد".

وأضاف: " بجد الحمدلله واستقبالكم للمواضيع الراقيه بالطريقه دي بيثبت ان الناس متغيرتش بس اللي بيعمل حاجه مختلفه وصادقه بتوصل.. وزي ما دايماً بقول اللي بيطلع من القلب بيوصل للقلب".

وتابع: "شكراً لكل محبيني و محبين ( مبطلناش إحساس).. وشكراً لصناع الأغنيه الشاعر محمد القاياتي، الملحن محمد حمزه، الموزع امين نبيل، المهندس هاني محروس والماستر جلال حمداوي و ادارة الإنتاج هاني صليب.. الحمدلله ثاني اغنيه بعد إختراع من البوم ((خليك فولاذي ))".