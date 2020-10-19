سارة نخلة تتحول لشاعرة للاحتفال بعيد ميلاد والدها.. شاهد

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رنا صلاح الدين - تحولت الفنانة السورية سارة نخلة لشاعرة للاحتفال بعيد ميلاد والدها بطيقة مميزة، حيث هنئته بهذه المناسبة يأبيات شعرية.
سارة نشرت مجموعة من الصور المجمعة لها مع والدها، على خاصية "ستوري" بموقع "انستجرام"، وعلقت قائلة: "اليوم عيدك يا حبيبي، منذ أن أبصرت الحياة ومنذ أن نطق السان، فأنا بقربك أستطيب العيش.. أشعر بالأمان".
سارة نخلة
الفنانة السورية أضافت: "فدوام نبضك يا حبيب القلب غاية مطلبي، ولئن بذلت سنين العمر ما وفيتك يا أبي، كل سنة وأنت طيب يا أطيب قلب وأحن أب ربنا خلقه".
وكانت الفنانة السورية سارة نخلة قد احتفلت في شهر يونيو الماضي بعيد ميلادها الـ30، في الوقت الذي التزمت فيه بالاحتفال داخل منزلها، كما كانت حريصة على مشاركة محبيها بصور من أجواء الحفل.
سارة نخلة
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