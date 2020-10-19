فيديو| أول ظهور لـ داليا مصطفى بعد خضوعها لعملية جراحية في الغدة الدراقية

رنا صلاح الدين - حرصت الفنانة داليا مصطفى، على أن تطمئن الجمهور على صحتها بعد إجرائها عملية جراحية وهي كيس دهني على الغدة الدرقية.

وفي أول ظهور لـ داليا بعد العملية قالت لبرنامج "et بالعربي":"أنا كويسة وبخير، كلمتوني عشان تطمنوا عليا أنا عملت عملية جراحية في الغدة عملتها من 4 أيام ودلوقتي أنا في البيت في فترة النقاهة وهي كانت عملية شوية سخيفة ".

وأضافت:"هنزل التصوير خلال 5 أيام وبصور دلوقتي مسلسل "في يوم وليلة" مع المخرجة الجميلة شيرين عادل اللي انا اشتغلت معاها قبل كدة في تاجر السعادة ودي تاني تجربة مع بعض ومبسوطة جدا اننا بنشتغل سوا".

مسلسل "فى يوم وليلة" يشارك في بطولته الفنان أحمد رزق، آيتن عامر، وداليا مصطفى، ونضال الشافعى، وصلاح عبد الله، وولاء الشريف، ومحمد جمعة، ومحمد مهران، وآخرين، والعمل من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج شيرين عادل، ومن المقرر عرضه خلال الموسم الشتوي.