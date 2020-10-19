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رنا صلاح الدين - طرحت الشركة المنتجة الملصق الدعائي الرسمي لفيلم "الصندوق الأسود"، التي تعود به النجمة منى زكي لعالم السينما بعد غياب سنوات عنها.
وتوسطت منى البوستر وظهرت بجرح نازف في رأسها وبجانبها كل من الفنان محمد فراج ونجم مسرح مصر الفنان مصطفى خاطر.
منى زكي
عدد من جمهور النجمة منى زكي عبروا عن استيائهم من البوستر، حيث ظهر فراج وكأنه متقدما على منى زكي في البوستر، على الرغم من أنها بطلة العمل.
فقام أحدهم بتوجيه رسالة استنكار للمخرج محمود كامل: "ازاى يا أستاذ محمود يبقى فراج هو متصدر الافيش؟"، وكتب آخر: "ازاي محمد فراج يبقى قبل منى زكي في الأفيش؟".
منى زكي
ويبدو أن هذا ليس رأي الجمهور وحده، حيث أن نجوم العمل الثلاثة منى زكي ومحمد فراج ومصطفى خاطر، لم يقم أي منهم بنشر البوستر على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يكشف عن عدم رضاهم أيضا عنه.
وفيلم "الصندوق الأسود" بطولة منى زكي، ومحمد فراج، ومصطفى خاطر، ويظهر الفنان شريف سلامة كضيف شرف بالفيلم، ومن المقرر طرحه يوم 28 أكتوبر في دور العرض المصرية.
كانت هذه تفاصيل خبر بوستر فيلم "الصندوق الأسود" يثير غضب جمهور منى زكي.. وهذا رد فعل نجوم العمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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