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رنا صلاح الدين - حرص النجم الكوميدي محمد هنيدي، على توجيه رسالة تهنئة للفنان تامر حسني، بمناسبة أغنيته الجديدة "مبطلناش احساس"، التي طرحها كنوع من التشويق واستعدادًا لطرح ألبومه الجديد "خليك فولاذي".
وكتب هنيدي عبر خاصية الـ ستوري"بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام":"مبروك يا تامر هتكسر الدنيا والترندات كالعادة".
محمد هنيدي
على جانب آخر مازح هنيدي صديقه تامر بعد الساعة لذي ظهر بها على بوستر ألبومه واتضح أنها سعرها خيالي، وعلق قائلًا:"الساعة دي تلزمك في حاجة".
محمد هنيدي
واتضح أن الساعة من ماركة "ريتشارد ميل"، وهي من مجموعة "56 رينجيت التي تأسست قبل نحو 18 عاما، وهي من الطراز "آر إن 56- 01"، ولا يوجد من تلك الساعة سوى 10 قطع فقط بالعالم.
وتتراوح ساعة يد تامر ما بين مليون ونصف المليون يورو إلى مليوني يورو، أي ما يعادل بين 27 و 34 مليون جنيه مصري.
أغنية "مبطلناش احساس" من كلمات الشاعر محمد القاياتي، وألحان محمد حمزه، وتوزيع أمين نبيل.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد جدل ثمنها الباهظ.. هنيدي لـ تامر حسني: "الساعة دي تلزمك في حاجة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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