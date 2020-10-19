بعد رحيله.. عمرو محمود ياسين يتذكر والده بصورة نادرة من الطفولة

رنا صلاح الدين - تذكر السيناريست عمرو محمود ياسين، والده النجم محمود ياسين، الذي رحل عن عالمنا الأيام الماضية عن عمر ناهز الـ 79 عامًا.

ونشر عمرو صورة نادرة من الطفولة ظهر فيها والده وهو يحمله هو وشقيقته رانيا، ولم يعلق على الصورة الذي نشرها عبر حسابه الشخصي على "انستجرام"، مكتفيًا بوضع قلب مكسور وايموشن حزين، تعبيرًا عن حزنه الشديد لرحيله.

وكان قد أعلن عمرو محمود ياسين، خبر الوفاة، حيث نشر صورة لوالده، وعلق عليها عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا:" توفى إلى رحمة الله تعالى والدى الفنان محمود ياسين، إنا لله وإنا إليه راجعون.. أسألكم الدعاء".

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وفي أول تعليق له بعد تشييع الجنازة، كتب على حسابه الخاص على موقع "الفيس بوك": "وصلت بابا لآخر محطة في رحلته بهذه الدنيا وصار في ذمة الله.. اللي هو أرحم بيه مننا كلنا.. أرجوكم لا تبخلوا عليه بالدعاء فهذه الليله ستكون ليلته الأولى بقبره".

وأضاف: "اللهم اجعل قبر أبي روضة من رياض الجنه اللهم عامله بما انت اهله.. اللهم اكرم نزله.. اللهم ارحم روحاً صعدت إليك و لم يعد بيننا و بينها إلا الدعاء.. اللهم ارحمه واغفر له وانظر اليه بعين لطفك وكرمك يا أرحم الراحمين".

وتابع: "اللهم ارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبة الغابرين واغفر لنا وله يالله و أفسح له فى قبره ونور له فيه.. اللهم أبدله دارا خيرا من داره و أهلا خيرا من أهله وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار".

واختتم كلامه بقوله: "اللهم ارحمه فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك اللهم قهِ عذاب يوم تبعث عبادك.. آمين".