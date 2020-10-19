بالصور.. درة تتألق بفستان من تصميمها.. ما رأيك به؟

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رنا صلاح الدين - شاركت الفنانة التونسية درة جمهوها بمجموعة صور حديثة لها، تألقت فيها بإطلالة مميزة.
درة
درة أطلت في الصور، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، بفستان أبيض قصير له أكمام طويلة، مع بطانة باللون البيج.
درة
الفنانة التونسية كشفت أن هذا الفستان من مجموعتها التي تحمل اسم "رومنتيك"، والتي استوحت تصاميمها من الأناقة الكلاسيكية، وقد عبر جمهورها عن إعجابهم الشديد بالفستان.
درة
وكانت الفنانة التونسية درة قد قامت باقتحام عالم الموضة مؤخرا من خلال التعاون مع مصمم الأزياء مهند كوجاك، وقامت بتصميم مجموعة متميزة، والتي تحمل اسم "رومنتيك".
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