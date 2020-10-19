شاهد.. نادين نجيم تنشر صورة جديدة مع طفليها.. والجمهور يتسآل عن سبب حزنهما

رنا صلاح الدين - شاركت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، جمهورها بصورة جديدة التقطتها رفقة طفليها. وتسآل الجمهور فور نشر نادين الصورة الجديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" عن سبب حزن طفليها، خاصة أنهما ظهرا في الصورة بملامح حزينة وبالأخص ابنها. وعلقت نادين على الصورة قائلة:"صباح الخير.. من مار شربل فاريا"، وهو من أحد المعالم الشهيرة بلبنان. Advertisements وجاءت تعليقات المتابعين كالتالي:"شكلهم حزين، ابنك حزين، عيونهم كتير حزينة الاولاد ان شاء الله ربنا يجبر بخاطرهم". وكانت الفنانة نادين نسيب نجيم، قد تعرضت لإصابة في وجهها جراء أحداث تفجيرات مرفأ بيروت، وخضعت بسببها لجراحة امتدت إلى ٦ساعات، وبعدها اكتشف الأطباء إصابتها بكسر في الأنف لتخضع لعملية أخرى.

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