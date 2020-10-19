حمو بيكا يخوض تجربة التمثيل لأول مرة

رنا صلاح الدين - يستعد مطرب المهرجانات المصري حمو بيكا، لخوض تجربة التمثيل لأول مرة، وذلك من خلال مسلسل يحمل اسم "ملوخية بالترند"، ومن المقرر بدء تصويره قريبا.

ومسلسل "ملوخية بالترند" فكرة المنتج محمود حسان، وسيناريو وحوار يوسف بسيوني ومصطفى عبدالله، وإخراج بلال العربي، ويلعب بطولته حمو بيكا والعربي كركور.

المخرج بلال العربي قال، في تصريحات لـبرنامج "ET بالعربي": "اسم المسلسل جاي من القصة اللي بتدور حول صابر ومهند، وهما 2 من الفلاحين يقرروا إن هما ينزلوا مصر علشان يحققوا طموحهم".

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وأضاف: "ويحدث مع الأبطال مواقف كوميدية، وبيكون بحوزتهم شوال فيه ممنوعات بيدعوا إن هو ملوخية، وبتطاردهم العصابة لاسترجاعه منهم".

وتابع: "يعني الموضوع كوميدي وفيه رسالة من خلاله عن محاربة المخدرات والإدمان، وحمو بيكا بيقوم بدور صابر، ومهند بيكون العربي كركور".

وأكمل: "هيكون في مهرجانات في المسلسل، بس بشكل مش مباشر يعني بيكا مش موجود في المسلسل كمطرب، لكن هيقدم مهرجانات بطريقة غير مباشرة".