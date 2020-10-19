شكرا لقرائتكم خبر عن سامية جمال تكشف نبوءة فريد الأطرش بوفاته بسبب "مصحف"..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل ذكرى ميلاد الفنان فريد الأطرش، اليوم الاثنين الموافق 19 أكتوبر، والذى يعد أحد أعظم المطربين والملحنين في العالم العربى حتى أنه لقب بملك العود، وينتمي إلى آل الأطرش إحدى العائلات العريقة في جبل الدروز جنوب سوريا التى كان لها دور مهم في التصدي للاستعمار الفرنسي لسوريا، حيث بدأ مشواره الفنى بعد أن انتقل للقاهرة مع والدته الأميرة عالية بنت المنذر وأشقائه فؤاد وأسمهان.

وكشفت الفنانة الراحلة سامية جمال بأن فريد الأطرش تنبأ بوفاته في لقاء مع الإعلامي طارق حبيب، قائلة، فريد الأطرش كان بالنسبة لى "حبيب العمر" وهو كده بالنسبة لكل الناس لأنه عايش في قلوبنا عشان الناس بتحبه ولا يمكن يتنسى أبدا.

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وأضافت، بداية معرفتي بفريد لما سمعت صوته بالإذاعة، لقيت صوت جميل جدا حساس ولمس قلبي، كنت بحاول أتتبع أغانيه من خلال استماع أغانيه في راديو الجيران لأن مكنش عندنا راديو في بيتنا، وفى عام 1940 كنت بشتغل في كازينو بديعة، وفي شهر مارس لقيت مجلة عليها صورة فريد روحت اشتريت بكل الفلوس اللي معايا 10 نسخ من المجلة، ومكنتش اعرف شكل فريد واول مرة اشوف شكله لاني كنت بسمع صوته من الراديو، بس حبيته من خلال صوته وكنت ماسكة المجلة وفرحانة وكنت في بروفة بالنهار في الكازينو عند بديعة، ولقيت طفل صغير قعدت أساله صورة مين دي والطفل ميرديش واساله تاني صورة مين دي، سمعت صوت جاي من ورايا بيقولي دي صورتي أنا، ألتفت ورايا لقيت فريد اغمي عليا.

وتابعت، عرفت أنه بيصور أول فيلم ليه "انتصار الشباب" في استديو ناصبيان روحت اشتريت بتحويشة العمر بوكيه ورد كبير وروحت الاستديو عشان أباركله على الفيلم الجديد، وسمعته بيقول لناس حواليه 'دي بنت معجبة بيا " فريق العمل في الفيلم راحو اخدوني وعملولي مكياج، ومثلت معاه أول دور في حياتي في فيلم" إنتصار الشباب".

وعن آخر لقاء جمعها بالفنان فريد الاطرش، قالت، إحنا افترقنا في أوائل عام 1951 وآخر مرة شوفته كان قبل ما يموت بشهر ونص، كان فيه عزومة كبيرة حضرها عدد كبير من الفنانين، وكنت مبسوطة اوي اني شفته، لأنه أصبح زميل، وجالي فريد وقالي نفسي أقولك علي حاجة، قولتله خير، قالي أنا متشائم وحاسس هيحصلي حاجة وحشة، وقالي فاكرة المصحف اللي جبتهولي وكان في علبة قطيفة، قولتله، اه ماله، قالي ضاع ومش لاقيه، ولوملقتهوش هيحصلي حاجة مش كويسة، قولتله خلاص أنزل اشتريلك واحد غيره، قالي لا مش كده المصحف ده معايا من سنين ومش بيفارقني خالص ده معايا من 1942 وانتي اللي كنتي جيبهولي هدية وبتفائل بيه، فقلتله مش مهم انساه وهابقي اجيب لك واحد غيره، بعدها سافر وقال الكلام ده في الإذاعة والتلفزيون وللجرايد وفوجئت بخبر وفاته بعدها بشهرونص، فالظاهر كان عنده الاحساس بالموت.

يذكر أن الفنان فريد الأطرش قام ببطولة 31 فيلمًا سينمائيًا وتغنى بكلمات عمالقة الشعراء منهم، أحمد خميس، أحمد رامي، أحمد شفيق كامل، الأخطل الصغير، إسماعيل الحبروك، بديع خيري، بيرم التونسي، صالح جودت، فتحي قورة، كامل الشناوي، مأمون الشناوي ومرسى جميل عزيز كما لحن لعدد من الفنانين والفنانات العرب، منهم أسمهان، شادية، فايزة أحمد، صباح، مها صبري، وديع الصافي، نور الهدى ومحرم فؤاد.