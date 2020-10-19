شكرا لقرائتكم خبر عن طلى بالأبيض .. درة تبهر جمهورها بفستان جديد فى أحدث جلسة تصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت النجمة درة الأنظار إليها، بظهورها على السوشيال ميديا من خلال حسابها على انستجرام، بإطلالة مميزة، ومبهرة، حيث خضعت لجلسة تصوير، بفستان أبيض جذاب، وعلقت على الصور، "رومانتيك من مجموعاتى مع كوجاك"، حيث تلقت درة العديد من ردود الأفعال الإيجابية، والثناء على هذه الإطلالة المميزة.



درة

اعتادت درة في الأونة الأخيرة، أن تظهر على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى، بإطلالات مبهرة، حيث أصبحت من أكثر الأسماء في عالم الفن، ارتباطا بالأناقة والموضة وعروض الأزياء.



سيشين درة

درة كانت قد شاركت جمهورها قبل أسابيع قليلة، صورا لها من جلسة تصويرية جديدة ظهرت فيها مرتدية فستانان رمادي أنيق وحقيبة بنية اللون، حيث لاقت الصور تفاعلا كبيرا وإعجابا من آلاف المتابعين.



فستان درة

كما نشرت درة مؤخرا صورتين لها من جلسة تصوير نالت استحسان متابعيها ممن تفاعلوا مع الصور خلال التعليقات بسرعة، حيث علقت على الصورتين بكتابة : " الحياة مثل الفن، إذا ركزت على العيوب، فهذا كل ما ستراه، إذا ركزت على الجمال، فهذا كل ما ستراه، اخترت الجمال".