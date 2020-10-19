شكرا لقرائتكم خبر عن والد آديل يطلب الشرطة لجيرانه بسبب أغانى ابنته .. اعرف إيه الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا مارك إيفانز والد النجمة العالمية آديل الشرطة لجيرانه وذلك بسبب تشغيل أغنيات ابنته النجمة الشهيرة التى تخطى بشعبية جارفة حول العالم، وهو الخبرالذى تصدر العديد من المواقع الفنية الشهيرة وأبرزها "ديلى ميل"، وبحسب ما ورد، فان والد أديل مارك إيفانز أبلغ بالشرطة عن جاره المجاور فى بريدجيند، بجنوب ويلز، لتشغيل أغانى ابنته.

ويُقال إن مارك البالغ من العمر (56 عاما) والذى انفصل عن والده آديل عندما كانت النجمة فى الثالثة من عمرها فقط، تاركا والدتها بينى أدكنز لتربيها بمفردها لم يكن سعيد ابدا عندما بدأت كيلى فراى وهى إحدى المعجبات بأديل، فى تشغيل عدد من أغنياتها .

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فقد أكدت كيلى البالغة من العمر (21 عاما) لصحيفة "The Sun": "أنا أحب غناء أغانى أديل، و يقول كل أصدقائى إننى أبدو مثلها تماما، وأحب عزف أغانيها أيضا، أنا أعزفهم بصوت عالى لكن تصرفى ليس بسيئ مثله.

واستكملت كلامها: "طلب منى عدم الغناء بصوت عالى أو تشغيل الموسيقى بصوت واضح ، و قال إنها تؤثر على نومه وهذا مزعج للغاية بالنسبة له ،و لقد فوجئت برد فعله وذلك لأننى واحدة من أكثر المعجبات بآديل وفى معظم الأوقات أعزف أغانيها وأغنى معها.