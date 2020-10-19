صور| ساعة تامر حسني تثير الجدل.. والسعر صادم

رنا صلاح الدين - كشف النجم المصري تامر حسني، منذ أيام قليلة عن البوستر الدعائي لألبومه الغنائي الجديد والذي اختار له اسم "خليك فولاذي".

وروج تامر للألبوم من خلال طرح الملصق الدعائي كنوع من التشويق واستعدادًا لطرحه خلال الفترة القليلة المقبلة، ولكن كان الملفت في الأمر الساعة التي ظهر بها في يده اليسرى، بسببها سعرها الصادم.

تامر حسني

واتضح أن ساعة نجم الجيل من ماركة "ريتشارد ميل"، وهي من مجموعة "56 رينجيت التي تأسست قبل نحو 18 عاما، وهي من الطراز "آر إن 56- 01"، ولا يوجد من تلك الساعة سوى 10 قطع فقط بالعالم.

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تامر حسني

وتتراوح ساعة يد تامر ما بين مليون ونصف المليون يورو إلى مليوني يورو، أي ما يعادل بين 27 و 34 مليون جنيه مصري.

على صعيد آخر طرح تامر حسني أغنية "مبطلناش احساس"، وهي واحدة ضمن ألبومه الجديد "خليك فولاذي"، واستطاعت أن تلاقي نجاحًا كبيرًا وردود أفعال قوية فو طرحها واقتربت من تخطي المليون التاسع عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية "مبطلناش احساس" من كلمات الشاعر محمد القاياتي، وألحان محمد حمزه، وتوزيع أمين نبيل.