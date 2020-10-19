صورة| طرح البوستر الرسمي لفيلم "الصندوق الأسود".. وهكذا ظهرت منى زكي

رنا صلاح الدين - طرحت الشركة المنتجة الملصق الدعائي الرسمي لفيلم "الصندوق الأسود"، التي تعود به النجمة منى زكي لعالم السينما بعد غياب سنوات عنها.

وتوسطت منى البوستر وظهرت بجرح نازف في رأسها وبجانبها كل من الفنان محمد فراج ونجم مسرح مصر الفنان مصطفى خاطر.

الصندوق الاسود

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على جانب آخر طرحت شركة أفلام مصر العالمية ونيو سينشري وسينرجي، البرومو الدعائي للفيلم والذ غلب عليه أجواء التشويق والإثارة، وذلك استعدادا لطرحه يوم 28 أكتوبر بدور العرض.

وظهرت النجمة المصرية في برومو الفيلم وهي تتعرض لهجوم مسلح من شخصين يوم عيد ميلادها، وتحاول مقاومتهما على الرغم من حملها.

فيلم "الصندوق الأسود" بطولة منى زكي، ومحمد فراج، ومصطفى خاطر، ويظهر الفنان شريف سلامة كضيف شرف بالفيلم، ومن المقرر طرحه يوم 28 أكتوبر في دور العرض المصرية.