- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - طرحت الشركة المنتجة الملصق الدعائي الرسمي لفيلم "الصندوق الأسود"، التي تعود به النجمة منى زكي لعالم السينما بعد غياب سنوات عنها.
وتوسطت منى البوستر وظهرت بجرح نازف في رأسها وبجانبها كل من الفنان محمد فراج ونجم مسرح مصر الفنان مصطفى خاطر.
الصندوق الاسود
على جانب آخر طرحت شركة أفلام مصر العالمية ونيو سينشري وسينرجي، البرومو الدعائي للفيلم والذ غلب عليه أجواء التشويق والإثارة، وذلك استعدادا لطرحه يوم 28 أكتوبر بدور العرض.
وظهرت النجمة المصرية في برومو الفيلم وهي تتعرض لهجوم مسلح من شخصين يوم عيد ميلادها، وتحاول مقاومتهما على الرغم من حملها.
فيلم "الصندوق الأسود" بطولة منى زكي، ومحمد فراج، ومصطفى خاطر، ويظهر الفنان شريف سلامة كضيف شرف بالفيلم، ومن المقرر طرحه يوم 28 أكتوبر في دور العرض المصرية.
كانت هذه تفاصيل خبر صورة| طرح البوستر الرسمي لفيلم "الصندوق الأسود".. وهكذا ظهرت منى زكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.