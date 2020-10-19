علامات السن تظهر على بوسي في أحدث ظهور لها.. شاهد

رنا صلاح الدين - حرصت الفنانة المصرية الكبية بوسي على حضور عرض مسرحية "سينما مصر" للمخرج خالد جلال.

الفنانة الشابة شيماء عباس حرصت على التقاط صورة مع بوسي، ونشرتها على حسابها الخاص على موقع "انستجرام".

بوسي

شيماء علقت على صورتها مع بوسي، بقولها: "صاحبة أرق وجه وتعبير وإحساس فى السينما المصرية.. العصفورة النجمة بوسي.. نورتينا".

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وقد ظهرت بوسي بملامح مختلفة، حيث بدت علامات السن على وجهها بشكل كبير، كما أطلت مرتدية نظاة طبية منحتها عمرا إضافيا.

بوسي

يذكر أن الفنانة بوسى كانت قد شاركت مؤخرا في مسلسل "البرنسيسة بيسة" بطولة مى عز الدين، وشارك فى بطولته الفنان محمد أنور، وسامى مغاورى، وأمير المصرى، وحجاج عبدالعظيم، وهو من إخراج أكرم فريد، وعرض في موسم رمضان الماضى.

كما شاركت بوسي مؤخرا في مسلسل "قيد عائلى"، وشاركها البطولة ميرفت أمين، وعزت العلايلي، وصلاح عبدالله، ونضال الشافعى، وسيمون، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، صبرى فواز، محمد محمود عبد العزيز، أحمد التهامى، محمد نجاتى، أميرة هانى، إيهاب فهمى، ميرنا وليد، محمد عز، ياسمين نيازى، هدى، وكارولين عزمى.