أحمد يونس يحكي لحظات إذاعة خبر وفاة ابن شقيقته على الهواء: "توقعت أمي ماتت"

رنا صلاح الدين - حكى الإعلامي أحمد يونس، تفاصيل تلقيه خبر وفاة ابن شقيقته "مصطفى" على الهواء، إثر حادث أتوبيس مدرسة.

ويعيش يونس الفترة الحالية حالة من الحزن الشديدة بسبب صدمته في وفاة نجل شقيقته، حيث

ونشر أحمد يونس، صورة الطفل عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلق قائلًا:"يوم وفاة ابن أختي ١٢ أكتوبر الحزين الصبح كنت في برنامجي الصباحي على الراديو ودايما بيكون عندي تقرير مروري فإذا بي أتبلغ بحادث مروري في التجمع الخامس بين أتوبيس مدرسة وأتوبيس رحلات وتسبب في وفاة طفل ١٣ سنة والباقي إصابات، قلبي وجعني على أم وأبو الطفل وقولت بالحرف يا قهرتهم على ضناهم".

وأضاف:"وطلعت من الاستوديو أتاكد من كل زمايلي أن ولادهم وصلوا مدارسهم بسلامة الله فاتطمنت الحمد لله ورجعت الاستوديو أكمل شغلي كانت الساعه ٨:١٠ الصبح فإذا بي أتلقى مكالمة تليفونية من أخويا الكبير بيقولي مصيبة يا أحمد مصيبة كل توقعي إنه هيقولي أمك ماتت لكن لقيته بيقولي مصطفى ابن أختك سماح مات في حادثة أتوبيس مدرسة، الجملة نزلت علي صعقتتي في كل جسمي قفلت السكة في وشة وفضلت أقوم وأقعد زي المجنون وأنا مش مدرك اللي سمعته وعمال أقول لا ده أكيد كابوس وهصحى منه أروح الشغل عادي سيبت البرنامج ونزلت أجري وأنا مش عارف اعمل ايه ولا اتصرف ازاي لحد ما روحت ولاقيت الكل موجود عند تلاجه الموتى".

احمد يونس

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وتابع حديثه:"ولاقيت اختي سماح في ثبات وتماسك ومفيش على لسانها غير راضيه يارب انا لله وانا اليه راجعون الحمد لله اللهم اجرني في مصيبتي وبقت تسكتني وحواليها صحبه من صديقاتها اللي بدعي لهم ربنا يكرمهم زي ما اكرموها وسندوها لحد يومنا هذا .. ونعم الصحبه بجد ولاقيت حازم والد حبيبي مصطفى في صمت وذهول عمري ما هنساه وهنا كل اللي مر عباره عن شريط اسود مفيهوش نقطه بيضا لحد ما ربنا كرمني اني غسلته بنفسي واتطمنت عليه وخدته في حضني احن حضن في حياتي كلها انا عمري ما كنت متخيل اني اغطي حادث وفاة طفل واكتشف انه ابن اختي "ابني وصاحبي وحبيبي".

واختتم حديثه قائلًا:"عمري ما كنت متخيل ان الحوادث اللي بنسمع عنها وارد نمر بيها حق ابننا مصطفى لن يضيع واذا ابوه وامه سكتوا عنه بسبب الفاجعه اللي هم فيه انا مش هسكت عنه، عارف انه ابننا مش هيرجع بس ع الاقل حبيبي يكون سبب في وجود شوية ضمير عند معدومي الضمير احضنوا اطفالكم ومتزعلوهمش واسمعوهم وادعوا دايما ان ربنا ينجيهم من شر الحوادث والفواجع وادعوا لام مصطفى وابوه ولنا ولكل ام فقدت طفلها بالصبر مع السلامه يا حبيبي".

وكان قد نشر الإعلامي صورة لابن شقيقته الراحل، على حسابه الخاص على موقع "انستجرام"، وعلق قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. ابن اختي مصطفى في ذمة الله في حادث اتوبيس مدرسه".

وأضاف: "في طريقي الى دفنك يا حبيبي.. اسألكم الدعاء له بالمغفرة.. ولأمه ولأبيه ولنا بالصبر"، وقد تلقى الكثير من تعليقات التعازي والمواساة من جمهوره.