صورة| روبي تخطف الأنظار بالفستان الأحمر.. وتشوق جمهورها: "اللعبة اتغيرت"

رنا صلاح الدين - تتفاعل الفنانة روبي، من الفترة للأخرى مع جمهورها على السوشيال ميديا.

وشوقت روبي، متابعيها بعد أن شرت صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، ظهرت من خلالها من داخل أحد المعابد مرتدية فستانًا أحمر اللون، وعلقت قائلة:"اللعبة اتغيرت.. جاهزين؟.

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وخمن الجمهور بأن المفاجأة هو عمل جديد سوف تعلن عنه الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى، تشارك في فيلم "كيرة والجن" مع النجمين أحمد عز وكريم عبدالعزيز، وفيلم "حلم سوسن" الذي تشارك في بطولته أمام أحمد فهمي، عمرو عبد الجليل ومحمد ثروت وخالد أنور مايان السيد، وغيرهم، والعمل تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي.

يُذكر أن فيلم "حملة فرعون" كان آخر فيلم عُرض لروبي، وذلك أمام عمرو سعد ومحمود عبدالمغني ‏وحمدي الميرغني ومحمد لطفي ورامز أمير، وبمشاركة الملاكم العالمي مايك تايسون، وهو من إخراج رؤوف ‏عبد العزيز، ومن إنتاج محمد السبكي.