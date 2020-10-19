بالصور.. أول ظهور لأمير شاهين مع زوجته بعد زفافهما لدعم إلهام شاهين

رنا صلاح الدين - حضر الفنان المصري أمير شاهين برفقة زوجته حفل ملتقى أولادنا، الذي يحمل اسم "وحشتونا"، داخل دار الأوبرا المصرية، وذلك في أول ظهور لهما معا بعد زفافهما.

الفنان المصري وزوجته حرصا على حضور الحفل لدعم شقيقته الفنانة إلهام شاهين، والتي تم تكريمها خلال الحفل.

امير شاهين وزوجته

حفل الزفاف كل من أبرزهم يسرا، دينا الشربيني، محمد الشرنوبي، هنا شيحة، رانيا فريد شوقي، والمنتج جمال العدل، هالة صدقي، وهنا شيحة، والإعلامية بوسي شلبي.

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وكان الفنان أمير شاهين، شقيق الفنانة إلهام شاهين، قد احتفل زفافه ف بداية شهر أكتوبر الجاري، على المونتيرة منة جاب الله، وسط تواجد عدد كبير من نجو الفن.

امير شاهين وزوجته

وحضر حفل الزفاف كل من أبرزهم يسرا، دينا الشربيني، محمد الشرنوبي، هنا شيحة، رانيا فريد شوقي، والمنتج جمال العدل، هالة صدقي، وهنا شيحة، والإعلامية بوسي شلبي.

وأحيا النجم تامر حسني، الحفل من خلال تقديمه لبافة متنوعة من الأغاني ولعل أبرزها "حلو المكان"، و"يا أنا يا مفيش".