- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - كشفت الفنانة المصرية رانيا يوسف عن تعرضها للتحرش هى وابنتها الكبرى، لافتة إلى أن ذلك اثر على نفسيتها بشكل كبير.
رانيا قالت، خلال استضافتها ببرنامج مساء dmcعلى قناة dmc: "فى مرحلة اتعرضت للتحرش أنا وبنتى الكبيرة وبقى بيجيلى كوابيس وأثر على نفسيتى وحسيت بالذنب إنى معرفتش أحميها".
رانيا يوسف
وأضافت: "ولما كله اتكلم على قضية التحرش الشهيرة قررت أفضح المتحرش لأنه جبان وخايف وأنا بعلم عليه وبفضحه وأنت لازم تدمر وده عقاب بسيط لحد ما يتحاسب".
وشددت: "مفيش مبرر للتحرش بسبب لبس مكشوف طب اللى بيتحرش بطفلة واللى بيتحرش راجل براجل واللى بيتحرش بطفل ليه بتبرر بلبس طفلة البامبرز أيه المبرر؟"
وأكملت: "المتحرش مريض ولازم يتعالج والسكوت مش صح أبدًا التحرش مرض فى كل دول العالم بس لما يكون فى عقاب رادع الكل هيخاف".
كانت هذه تفاصيل خبر رانيا يوسف تكشف: تعرضت للتحرش أنا وبنتي ومعرفتش أحميها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.