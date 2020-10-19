رانيا يوسف تكشف: تعرضت للتحرش أنا وبنتي ومعرفتش أحميها

رنا صلاح الدين - كشفت الفنانة المصرية رانيا يوسف عن تعرضها للتحرش هى وابنتها الكبرى، لافتة إلى أن ذلك اثر على نفسيتها بشكل كبير.

رانيا قالت، خلال استضافتها ببرنامج مساء dmcعلى قناة dmc: "فى مرحلة اتعرضت للتحرش أنا وبنتى الكبيرة وبقى بيجيلى كوابيس وأثر على نفسيتى وحسيت بالذنب إنى معرفتش أحميها".

رانيا يوسف

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وأضافت: "ولما كله اتكلم على قضية التحرش الشهيرة قررت أفضح المتحرش لأنه جبان وخايف وأنا بعلم عليه وبفضحه وأنت لازم تدمر وده عقاب بسيط لحد ما يتحاسب".

وشددت: "مفيش مبرر للتحرش بسبب لبس مكشوف طب اللى بيتحرش بطفلة واللى بيتحرش راجل براجل واللى بيتحرش بطفل ليه بتبرر بلبس طفلة البامبرز أيه المبرر؟"

وأكملت: "المتحرش مريض ولازم يتعالج والسكوت مش صح أبدًا التحرش مرض فى كل دول العالم بس لما يكون فى عقاب رادع الكل هيخاف".