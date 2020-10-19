صور| الجمهور يتهم رضوى الشربيني بفسخ خطوبة ابنة أصالة.. ماذا حدث؟

رنا صلاح الدين - وجهت شام الذهبي، ابنة النجمة السورية أصالة نصري، رسالة حب للإعلامية المصرية رضوى الشربيني، والتي أكدت أنها مصدر قوة ودعم لها.

ونشرت شام، صورة تجمعهما ببعض، وعلقت عليها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، قائلة:"قوتي، ونظام دعمي، وظهري، أحبك إلى ما لا نهاية يا سوبر رضوى".

ومن جانبها ردت رضوى عليها قائلة:"أنتي روح قلبي من جوة وبموت فيكي يا أحلى حاجة في الدنيا بحبك".

رضوى الشربيني

وخمن الجمهور بعد هذه الرسالة أن رضوى الشربيني هي السبب في أخذ شام الذهبي قرار فسخ خطوبتها من الدكتور معتز نصير، وذلك بعد مرور شهرين فقط من خطوبتهما وقتها.

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وجاءت تعليقات المتابعين كالتالي:"دلوقتي عرفنا سبب فسخك للخطوبة للمرة الثانية، إذا ظليتي ورا هاي ما راح تتجوزي بحياتك، هتعنسي يا شام".

رضوى الشربيني

وكان قد كشف مصفف الشعر جو رعد والصديق المقرب لأصالة، في تصريحات صحفية أن أصالة أخبرته بعدم وجود حفل زفاف، وأن ابنتها انفصلته عنه دون الكشف عن التفاصيل.

وتم التأكد من ذلك بعد حذف شام الذهبي صورها التي تجمعها بخطيبها، إضافة إلى إلغاء متابعته عبر حسابها الشخصي على "انستجرام".