رغم الهجوم عليه بسبب أزمة اتهامه بالاغتصاب.. فيفي عبده تدعم سعد لمجرد بوصلة رقص

رنا صلاح الدين - حرصت الفنانة فيفي عبده، على دعم المطرب المغربي سعد لمجرد، رغم حملات المقاطعة ضده، وإلغاء حفله بمصر بتفعيل هاشتاج "#سعد_لمجرد_مغتصب"،و"#مش_عايزين_لمجرد_في_مصر".

وشاركت فيفي، جمهورها بفيديو أثناء تقضية إجازتها الصيفية ظهرت من خلاله وهي ترقص على أغنية "عدى الكلام" للفنان المغربي، كنوع من الدعم له على طريقتها.

وعلقت فيفي على الفيديو من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، قائلة:" ‏يا مساء النور على البنور تحية مني لشعب المغرب دي اغنية عدي الكلام لسعد المجرد".

يذكر إن الهجوم على المطرب سعد لمجرد شن بسبب إتهامه في أكثر من قضية إغتصاب خلال العامين الماضيين، حيث إنه تعطل كثيرا ومنع من مغادرة فرنسا لأكثر من عام حتى انتهت قضيته المتهم فيها بالإغتصاب بشكل نهائي.