منى زكي: أكيد حد هيسأل عليا.. وحلمي: بكلمك مابترديش.. أعرف القصة

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رنا صلاح الدين - أعاد الفنان المصري أحمد حلمي نشر أحد البوسترات الدعائية لفيلم "الصندوق الأسود" بطولة زوجته الفنانة منى زكي، على خاصية "ستوري" بموقع "انستجرام".
منى ظهرت في البوستر وهي في حالة ذعر، وكُتب عليه: "أكيد في حد هيسأل عليا"، حلمي علق على البوستر بطريقة طريفة، بقوله: " "ما أنا بكلمك ما بترديش".
احمد حلمي ومنى زكي
وكانت شركة أفلام مصر العالمية ونيو سينشري وسينرجي، قد طرحوا البرومو الدعائي لفيلم "الصندوق الأسود"، والذي غلب عليه أجواء التشويق والإثارة، وذلك استعدادا لطرحه يوم 28 أكتوبر بدور العرض.
وظهرت النجمة منى زكي في برومو الفيلم وهي تتعرض لهجوم مسلح من شخصين يوم عيد ميلادها، وتحاول مقاومتهما على الرغم من حملها.
فيلم "الصندوق الأسود" بطولة منى زكي، ومحمد فراج، ومصطفى خاطر، ويظهر الفنان شريف سلامة كضيف شرف بالفيلم، ومن المقرر طرحه يوم 28 أكتوبر في دور العرض المصرية.
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