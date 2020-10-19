بصور نادرة| مها أحمد تحيي ذكرى ميلاد ووفاة والدها: محتاجة وجودك جنبى

رنا صلاح الدين - أحيت الفنانة المصرية مها أحمد ذكرى ميلاد ووفاة والدها، اليوم 19 أكتوبر.

مها نشرت صور نادرة تجمعها بوالدها من مراحل عمرية مختلفة، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، وعلقت قائلة: "اليوم ذكرى ميلاد أبى وبنفس الوقت ذكرى وفاته".

وأضافت: "واحشنى قوى واحشتنى حنيتك عليا محتاجه قوى احط راسى على صدرك محتاجه وجودك جنبى سؤالك عليا طبطبطك عليا محتاجه احكيلك عن مصاعب ومصاءب الدنيا. الله يرحمك ويحسن اليك والى لقاء ان شاء الله".

وكانت الفنانة المصرية مها أحمد قد تحدثت مؤخرا عن عدة مواقف صعبة تعرضت لها هي وأسرتها، خاصة ابنها عادل.

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مها قالت، في مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" على القناة الأولى ، إنهم مروا بظروف وأوقات عصيبة، موضحة أنها كانت كالجميع تجلس في المنزل خوفا من كورونا وخوفا على ابنها أحمد الذي يعاني من ضعف المناعة، ثم طلبت من زوجها الفنان مجدي كامل أن يسافروا إلى الساحل الشمالي ليجلسوا هناك.

وأضافت أنه بمجرد سفرها تعرضت لحادث سيارة شديدة للغاية، وكان ابنها "عادل" معها على الهاتف فسمع صراخها وعاش صدمة شديدة، ثم بعدها كان ابنها عادل يعيش قصة حب انتهت بالفشل ودخل في حالة نفسية سيئة.

وتابعت أنه بعدها توفي صديقه المقرب اليوتيوبر مصطفى حفناوي، لافتة إلى أن ابنها فجأة مرض ولا يستطيع الوقوف على قدميه أو أن يفعل أي شيء بمفرده وبدأت تسمع صوته وهو يتألم، كما أنه لا يستجيب للعلاج، وذلك بسبب حالته النفسية السيئة.

وأكملت أن هذا بالإضافة إلى أن منزلهم تدمر وغرق بالمياه وخسرت كل ما تملك، لافتة إلى أنها كادت تموت غرقا، لذا دخلوا جميعا في حالة نفسية سيئة، قائلة: "لا أعرف ماذا يحدث معهم".