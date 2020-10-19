فيديو.. ساعة تامر حسني بـ34 مليون جنيه مصري

بإطلالة "كاجوال"، لفت النجم تامر حسني الأنظار، خلال تصدره غلاف ألبومه الغنائي الجديد "خليك فولاذي"، بسترة متعددة الألوان وقميص أبيض، مع بنطلون جينز قاتم اللون.

كما ظهر تامر حسني، ليلفت الأنظار بالساعة التي كانت يرتديها، ليبحث الجمهور عن سعرها وتحتل اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

الساعة الفارهة التي تزين يديه من ماركة "ريتشارد ميل" Richard Mille السويسرية، ويرتدي تامر حسني إصدار "56 رينجيت" RM56-01 .





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وأطلق من هذه الساعة عدد محدود جدًا على مستوى العالم، وهي مصنوعة من الكريستال الياقوتي، وتمتاز بمقاومتها للمياه.



ويبلغ سعر الساعة مليونا و885 ألف يورو، أي ما يعادل 34 مليون جنيه مصري، بمتوسط سعر اليورو 18 جنيهًا.

وحقق تامر حسني نجاحا كبيرًا خلال الـ٢٤ ساعة الماضية، بعدما أطلق أحدث أعماله الغنائية "مبطلناش إحساس"، من ألبومه الجديد "خليك فولاذي".



وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، وتصدرت الأكثر مشاهدة عبر "يوتيوب" وتخطت 8 ملايين مشاهدة في 48 ساعة.



