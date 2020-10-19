شكرا لقرائتكم خبر عن هنيدى يهنئ تامر حسنى على أغنيته الجديدة والأخير يرد:"حبيبى يا عسل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ النجم محمد هنيدى، النجم تامر حسنى على أغنيته الجديدة "مبطلناش إحساس"، وكتب هنيدى عبر خاصية ستورى على إنستجرام، قائلا:"مبروك يا تامر هتكسر الدنيا والتريندات كالعادة" ليرد عليه تامر قائلا:" حبيبى يا هنيدى باشا يا عسل ربنا يسمع منك ألف شكر يا حبيبى".









وعبرالنجم تامر حسني عن سعادته الكبيرة بنجاح أغنيته "مبطلناش إحساس"، وتحقيقها أكثر من 4 مليون مشاهدة في يوم واحد، وكتب عبر حسابه بموقع "انستجرام" : "فخور اني غنيت من قلبي موضوع مهم و انتوا صنفتوه انه راقي و بيعبر عنكم، فخور انه محتوى صوتي فقط يعني مش كليب و يحقق 4 مليون مشاهده في يوم واحد".

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وتابع :" بجد الحمد لله و استقبالكم للمواضيع الراقيه بالطريقه دي بيثبت ان الناس متغيرتش بس اللي بيعمل حاجه مختلفه و صادقه بتوصل و زي ما دايماً بقول اللي بيطلع من القلب بيوصل للقلب ..شكراً لكل محبيني و محبين مبطلناش إحساس ".

كما وجه رسالة شكر لصناع الأغنية الشاعر محمد القاياتي ، الملحن محمد حمزة ، الموزع أمين نبيل ، المهندس هاني محروس و الماستر جلال حمداوي وإدارة الإنتاج هاني صليب

وفى سياق آخر يبحث النجم تامرحسنى، عن وجهين نسائيين جديدين يجيدا التمثيل والغناء إحداهن في مرحلة العشرينات والأخرى في عمر المراهقة و ذلك لبطولة فيلمه القادم و يتكتم حسني الإعلان بأى تفاصيل أخرى عن العمل.

والفيلم من إنتاج شقيقه الاكبر حسام حسني ويعد الفيلم الثاني التابع لشركة الشقيق بعد فيلم " مش أنا" المنتظر عرضه في إجازة نصف العام الدراسي يشارك في الإنتاج شركة سينرجي وشركة سكاي ليمت أحمد دسوقي.