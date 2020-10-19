شكرا لقرائتكم خبر عن مها أحمد تستعيد ذكرياتها مع والدها الراحل برسالة مؤثرة:محتاجة أحط راسى على صدرك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعادت الفنانة مها أحمد ذكرياتها مع والدها الراحل في ذكري وفاته والتي توافق أيضا ذكري يوم ميلاده، حيث وجهت له رسالة مؤثرة تؤكد بها أفتقادها له، حيث نشرت صورة تجمعهما من طفولتها، عبر حسابها بموقع "انستجرام".



مها أحمد ووالدها

وعلقت مها أحمد علي الصور قائلة :"اليوم ذكرى ميلاد ابى وبنفس الوقت ذكرى وفاته واحشنى قوى واحشتنى حنيتك عليا محتاجه قوى احط راسي على صدرك محتاجه وجودك جنبى سؤالك عليا والطبطبة عليا محتاجه احكيلك عن مصاعب ومصائب الدنيا. الله يرحمك ويحسن اليك والى لقاء ان شاء الله".



مها أحمد

Advertisements

وعلي جانب أخر قالت الفنانة مها أحمد، أن أسباب نشرابنها "عادل" منشورًا حزينًا أثار ذعر رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"،

"تفاجأت مما كتبه ابني، وأشعر به لأنني مررت بنفس تجربته، خاصة أنى أتابعه وأتابع برنامج العلاج الخاص به"، موضحة: "عادل ابني حالة خاصة، ومحبوسين فى البيت بسبب كورونا".

وأضافت الفنانة مها أحمد: "ابني عاش علاقة عاطفية مع إحدى الفتيات وانفصل عنها وأصيب بحالة اكتئاب، وتم علاجه، وفجأة تعرض منزلنا للغرق".

وواصلت مها أحمد قائلة: "وهناك مجموعة من الأزمات التى مرت بها الأسرة والتى منها تعرضي للموت فى الساحل الشمالي، ثم إصابتي بحالة ضيق فى التنفس"، مؤكدة أن نجلها يمر بحالة نفسية سيئة بسبب مرضه الذى لم يخف منه.