شكرا لقرائتكم خبر عن صورة نادرة لسوسن بدر مع شادية من كواليس فيلم "لا تسألنى من أنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة سوسن بدر عن صورة نادرة لها مع النجمة الكبيرة الراحلة شادية من كواليس "لا تسألني من أنا"، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق :"مع الفنانه العظيمه شادية و المخرج العظيم أشرف فهمي الله يرحمهم في كواليس فيلم لا تسألني من أنا سنة ١٩٨٤ .. صباح الخير ".



سوسن بدر

وتشارك الفنانة القديرة سوسن بدر، كضيفة شرف ضمن أحداث مسلسل " فى يوم وليلة" بطولة النجم أحمد رزق، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة فى 35 حلقة، من إنتاج سينرجى، حيث يسجل العمل التعاون الثانى علي التوالى بينهما، حيث قدما العام الماضى مسلسل " بخط الأيد" ، وحقق نجاحا ملحوظا وقت عرضه، كما يكرر أحمد رزق تجربته مع المخرجة شيرين عادل بعد"بخط الايد" وشارك فى بطولته إيمان العاصى، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمدحاتم، محمد محمود، بالإضافة إلى يسرا اللوزى التى ظهرت كضيفة شرف من تأليف هالة الزغندى.

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سوسن بدر وشادية

مسلسل " فى يوم وليلة" بطولة أحمد رزق، أيتن عامر ومحمد جمعة ونضال الشافعى والفنان الكبير صلاح عبد الله ومحمد مهران وولاء الشريف، وداليا مصطفى بالاضافة إلي مجموعة من ضيوف الشرف، والمسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل، وانتاج سينرجى والعمل ينتمى لنوعية مسلسلات الاثارة والغموض، حيث يظهر رزق بشخصية مهندس ديكور ويتعرض لعدة أزمات خلال رحلة المسلسل.

وفى سياق آخر تواصل سوسن بدر حالياً تصوير دورها فى مسلسل "خيط حرير" مع النجمة مى عز الدين، والذى تم تأجيله من العرض فى شهر رمضان الماضى بسبب فيروس كورونا، ويشارك فى بطولة العمل محمود عبدالمغني، سوسن بدر، نيكولا معوض، مي سليم، هنادي مهنا، أحمد خليل، يوسف عثمان، محمد سليمان، صفاء الطوخي، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمي، وتأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج ابراهيم فخر.