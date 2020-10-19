شكرا لقرائتكم خبر عن فريد الأطرش يتحدث عن علاقته بـ عبد الحليم حافظ فى لقاء نادر .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الفنان والموسيقار فريد الأطرش المئات من الألحان والأغانى التى حفرت فى ذاكرة أجيال وشكلت تاريخا عظيما جعلت منه ملكا للعود، ليس ذلك فقط بل وكانت له العديد من التجارب السينمائية اذ قدم أكثر من 31 فيلما خلال مشواره الفنى، وتواجد "الأطرش" الذى تحل ذكرى ميلاده اليوم الاثنين 19 أكتوبرعلى الساحة الغنائية فى وقت مليىء بنجوم الغناء مثل عبد الحليم حافظ والتى خرجت شائعات كثيرة عن توتر العلاقة بينهما

وقال فريد الأطرش خلال لقاء نادر في أحد البرامج بأمريكا عن علاقته بالعندليب عبدالحليم حافظ : كل مايريد التوقيع بينى وبين العندليب دى ناس عاوزة تعمل مشاكل بيننا وأنا أكن له كل الأحترام والتقدير، وخلال حفلتى الأخيرة أرسل لى برقية تهنئة قبل ماأغنى بساعة ونصف ويطلب لى النجاح والتوفيق .

وأضاف : حبيت أثبت للناس إن الجمهور ده لسة عايش وموجود وأنا حفلتى الأخيرة حققت نجاحا كبيرا، وحبيت أيضا أثبت لهم وسط الهوجة الشعبى والأغانى الراقصة أن الأغانى الطربية المحترمة لها جمهور وأنا حبيت أبقى عند حسن ظن جمهورى وأنا من المحافظين ومن حماة الموسيقى الشرقية".

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يذكر أن الفنان الراحل فريد الأطرش ينتمى إلى آل الأطرش وهم أمراء وإحدى العائلات العريقة فى جبل العرب جنوب سوريا هذه المنطقة المسماة جبل الدروز أيضا نسبة لسكانها الدروز.

اشترك فريد الأطرش فى 31 فيلما سينمائيا كان بطلها جميعا، وقد أنتجت هذه الأفلام فى الفترة الممتدة من السنة 1941 حتى السنة 1975 وأشهر الأفلام على الإطلاق والذى جنى أرباحا طائلة هو فيلم "حبيب العمر"، وهناك أيضا فيلم (حكاية العمر كله) وهو من الأفلام المهمة لفريد، أما فيلم "ودعت حبك" والذى أثار ضجة كبيرة حين عرضه، بسبب وفاة البطل فى النهاية، فلم يقنع المتفرجين سوى خروج فريد فاتحا الستار ليقول للمتفرجين ها أنا ذا لم أمت.