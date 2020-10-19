إيرادات الأحد.. "Greenland" يفوز بالمركز الأول و"Tenet" الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يتنافس عدد كبير من الأفلام الأجنبية على إيرادات شباك التذاكر بدور العرض المصرية، ونجح في الحصول على المركز الأول في إيرادات أمس الأحد 18 أكتوبر، فيلم "Greenland" بطولة Gerard Butler ، وحقق 56 ألفًا و47 جنيها.

واحتل المركز الثاني فيلم "Tenet" بعد تحقيقه 31 ألفًا و499 جنيها، وجاء في المرتبة الثالثة فيلم " Antebellum" بطولة Janelle Monáe، محققًا 25 ألفًا و18 جنيهًا، وحصل على الترتيب الرابع فيلم "vanguard" بطولة جاكي شان، محققًا 18 ألفًا و48 جنيها.

وذهب المركز الخامس لفيلم "The War With Grandpa" بطولة روبرت دي نيرو، وحقق 14 ألفًا و63 جنيهًا، أما المركز السادس فحصل عليه فيلم "Mulan" بطولة Yifei Liu، محققًا 12 ألفا و97 جنيها، وفاز بالمركز السابع فيلم " Break The Silence" بعد تحقيقه 8 آلاف و181 جنيهًا.

في الترتيب الثامن جاء فيلم "trolls world tour" وحقق 7 آلاف و893 جنيها، واحتل المركز التاسع فيلم "The Nest" بطولة Jude Law، والذي حقق 7 آلاف و210 جنيهات.