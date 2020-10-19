رانيا يوسف: "بنتي اللي ماسكة السوشيال ميديا وهي اللي بترفع الصور" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - قالت النجمة رانيا يوسف، مساء الأحد، إنها لا تتعمد إثارة الجدل حتى تصبح "تريند"، موضحة أنها دائما ما تجد نفسها "تريند" دون أن تفعل ما يسبب ذلك.

أضافت يوسف، خلال حوارها مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء DMC" عبر قناة Dmc، "أنا النهاردة صحيت من النوم لقيتني تريند بسبب صورة عادية لابسة فيها فستان لا مكشوف ولا عريان وقديمة ونزلتها من سنتين.. معرفش السبب ولا معايير التريند".

تابعت: "بنتي هي اللي ماسكة السوشيال ميديا بتاعتي وهي اللي بترفع الصور اللي عجباها ومش بترجعلي، وأنا مش متابعة لأني أصلا من الشخصيات اللي بتكره التليفون، ومش مركزة في السوشيال ميديا خالص زي ما الناس فاكرة".

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ومن جانب آخر، تواصل رانيا يوسف حاليا تصوير الجزء الثاني من مسلسل "الآنسة فرح"، ويشاركها بطولته النجوم: أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول وهبة عبد العزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.

كما انتهت رانيا يوسف من تصوير مشاهدها في مسلسل "شارع 9"، بمشاركة النجوم: أحمد وفيق، ومحمود عبدالمغني، ونرمين الفقي، وإيمان العاصي، وهدى الأتربي، والمخرج محمد عبدالخالق، والسيناريست حسين مصطفى محرم.