تراند اليوم : تامر حسني يثير الجدل بعد ظهوره بساعة يد ثمنها 27 مليون جنيه



كشف الفنان تامر حسني، قبل أيام قليلة، عن الملصق الدعائي لألبومه الجديد "خليك فولاذي" والذي سيطرحه خلال الفترة القادمة.

وفي حين بدت إطلالة تامر تقليدية، كشفت تقارير إعلامية عن أحد التفاصيل الاستثنائية في ظهور المطرب، حيث ارتدى ساعة يد فاخرة تكلفتها مرتفعة للغاية.

وبحسب موقع "في الفن" فإن الساعة من العلامة التجارية السويسرية "ريتشارد ميل"، التي تأسست قبل نحو 18 عاما، وهي من الطراز "آر إن 56- 01".

وفي حين أن الشركة حديثة العهد نسبيا، وليست بشهرة الأسماء التجارية القديمة، فإن هذا الطراز من ساعاتها أطلق عام 2011 بعدد محدود للغاية لم يتجاوز 10 نسخ فقط.

لكن أهم ما يتعلق بالساعة التي ظهر بها تامر حسني، فهو السعر، الذي يتجاوز 1.5 مليون يورو (نحو 27 مليون جنيه مصري)، وفقا لموقع "ذا ووتش كوت" لبيع وتداول الساعات الثمينة.

وترجع قيمة الساعة المرتفعة، ليس فقط إلى ندرتها، ولكن لكونها مصنعة بالكامل من الياقوت ويحيطها حزام من النانو يمنحها مظهرا شفافا، واستغرق تصنيع الواحدة منها 960 ساعة عمل متواصلة فقط لتصنيع ماكينتها، بالإضافة إلى 400 ساعة إضافية لاستكمال باقي أجزاء الساعة.

— Ultras TamerHosny (@UTH009)— Rolex DiW | WORLDTIMER (@WorldtimerDiW)