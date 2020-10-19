تراند اليوم : تخفيف الحكم على سما المصري

قررت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، قبول استئناف الفنانة سما المصري، على حكم حبسها سنتين وغرامة 100 ألف جينه، في اتهامها بسب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، والاكتفاء، بحبسها 6 أشهر وإلغاء الغرامة الموقعة.
كما قررت المحكمة نفسها، تأجيل استئناف سما المصري في قضية ثانية متعلقة بالحكم الصادر من محكمة جنح الاقتصادية، بمعاقبتها بالحبس سنتين، وإلزامها بدفع 300 ألف جنيه غرامة، في القضية 979 لسنة 12 قضائية «جرائم اقتصادية» في الاعتداء على قيم المجتمع المصري، إلى جلسة 16 نوفمبر.
وقال الفريق القانوني للفنانة عقب انتهاء الجلسة، إنه سيتم الطعن على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف أمام محكمة النقض، لثقته في براءة سما، وسينتظر الحكم في القضية الثانية.