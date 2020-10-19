تراند اليوم : حكم نهائي بسجن فنان مصري شهير



أيد القضاء المصري، حكما بحبس المطرب إيساف وشخص آخر، بحبسهما 6 أشهر وكفالة ألف جنيه لاتهامهما بالاعتداء بالضرب على أستاذ جامعي وشرطي سابق.

وكشفت التحقيقات، أن المطرب اعتدى بالضرب على المجنى عليهما هو وشخص آخر، بعد مشاجرة نشبت بينهم داخل أحد المطاعم بمنطقة الدقى، في محافظة الجيزة.

وقدم المجنى عليهما تقريرا طبىا يفيد بالإصابات التى لحقت بهما جراء الاعتداء عليهما بالضرب، وأرفقت التقارير بملف تحقيقات النيابة العامة فى القضية التى قيدت برقم 4248 سنة 2020.

وفي نهاية شهر أغسطس/ آب، قررت محكمة جنح العجوزة المصرية، معاقبة المطرب، إيساف، ورئيس مجلس إدارة شركة للأمن والحراسة، بالحبس 6 أشهر وكفالة ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ، بعد اتهامهما بالاعتداء بالضرب على الأستاذ الجامعي والضابط سابق.



