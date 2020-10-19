تراند اليوم : صور صادمة.. طليقة فنان شهير تأكل من القمامة



في واقعة صادمة، شوهدت طليقة النجم الأمريكي جيمي جاكسون، مؤخرًا وهي تعيش مشردة في شوارع شاطئ فينيسيا بولاية كاليفورنيا، بعد أن تركها بلا مأوى واختفت عن أعين الجمهور؛ حيث كان آخر ظهور لها في أكتوبر عام 2018.

يُذكر أن “جاكسون” تزوج من “ويليسون” عام 2012 وانفصل عنها في عام 2014، بعد علاقة مضطربة؛ حيث حاول خنقها خلال شجار دار بينهما.

وبحسب ما أوردته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية؛ فإن حالة مدربة اللياقة السابقة “لوني ويليسون”، أصبحت مزرية، وملابسها متسخة وتحمل ممتلكاتها في عربة تسوق، وتتجول مشردة في الشوارع تبحث في صناديق القمامة عن بقايا الوجبات.

وقالت “ويليسون” في حديث لصحيفة “صن” البريطانية: إنها “بخير وعلى ما يرام، ولم تكن على اتصال بجاكسون في السنوات الأخيرة”، مؤكدة أنها لا تريد التحدث إلى أصدقائها، ولا تريد أن يساعدها أحد.









