تراند اليوم : بعد إعلان إصابته بالشلل الرعاش واعتزاله .. وفاة فنان مصري شهير بشكل مفاجيء

رحل فنان مصري شهير بعد صراع مع المرض رغم أعماله الفنية القليلة إلا أنه ترك بصمة.

و توفي الفنان خالد حمزة بعد فترة من اعتزاله التواصل مع أصدقائه عبر "فيس بوك" بسبب إصابته بالشلل الرعاش.

كان الراحل يعاني من الشلل الرعاش الذي منعه من التواصل مع أصدقائه عبر

مواقع التواصل الاجتماعي، فكتب في سبتمبر الماضي: "صديقاتي اصدقائى

اعذرونى الشلل الرعاش يعبث باصابعى ويمنعها من الوصول الى ما اريد اعدت

المحاولة مراتعديدة لم اوفق ارهقت اعذرونى غير قادر على ألإستمرار".

